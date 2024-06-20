США: Сотрудничество России и КНДР вызывает озабоченность

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Углубление сотрудничества между Россией и КНДР вызывает «серьёзную озабоченность у всех, кто заинтересован в сохранении мира и стабильности на Корейском полуострове, соблюдении глобального режима нераспространения, резолюций Совета Безопасности ООН и поддержке народов Корейского полуострова». Об этом заявил агентству Ёнхап неназванный представитель госдепартамента США, комментируя Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, который подписали Россия и КНДР. С аналогичным заявлением выступил представитель Совета национальной безопасности Белого дома, который отметил, что США «в течение длительного времени предупреждали об углублении сотрудничества между Россией и КНДР». Он отметил, что США будут продолжать поддерживать своих союзников в Индо-Тихоокеанском регионе. Представитель Пентагона воздержался от комментариев, заявив, что ему известно о результатах северокорейско-российского саммита, и в Вашингтоне «следят за ситуацией».