РК пересмотрит вопрос о поставках оружия Украине

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​Правительство РК «осуждает подписание Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Северной Кореей и Россией, которое направлено на укрепление двустороннего военного и экономического сотрудничества». Об этом заявил 20 июня на пресс-конференции начальник управления национальной безопасности Чан Хо Чжин, добавив, что вопрос о поставках летального оружия Украине может быть пересмотрен. Конкретные меры будут объявлены позднее. Любое сотрудничество, которое прямо или косвенно способствует военному усилению Северной Кореи, является нарушением резолюций Совета Безопасности ООН, поэтому оно может стать субъектом санкций,- добавил Чан Хо Чжин. После начала конфликта вокруг Украины в список экспортного контроля при поставках в Россию внесены 1.159 предметов. В него будут добавлены 243 новых предмета, в результате чего общее количество предметов, находящихся под санкциями, достигнет 1402. Кроме того, РК введёт санкции в отношении четырёх российских судов, пяти организаций и восьми частных лиц, причастных к перевозкам оружия и нефти между Россией и Северной Кореей,- сказал Чан Хо Чжин. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве – «ошибочный и иррациональный аргумент, игнорирующий международные нормы». В свете углубления связей между Пхеньяном и Москвой южнокорейское правительство будет жёстко реагировать на любые угрозы безопасности в координации с мировым сообществом. РК и США будут и дальше укреплять расширенное сдерживание в рамках военного альянса, а также сотрудничество в области безопасности в трёхстороннем формате с участием Японии,- подчеркнул Чан Хо Чжин.