В РК решено заморозить тарифы на электроэнергию

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Корейская электроэнергетическая корпорация приняла решение заморозить на период с июля по сентябрь стоимость электроэнергии на уровне 5 вон (0,004 доллара) за кВтч. Об этом было объявлено 21 июня. Сам тариф состоит из базовой части, цены на учётное количество электроэнергии, экологического вычета и неизменяемого топливного тарифа. Корпорация продаёт электроэнергию дешевле себестоимости. В результате накопленный дефицит превысил 43 трлн вон или 31 млрд долларов. По состоянию на конец марта общий объём задолженностей Корейской электроэнергетической корпорации составил 144,5 млрд долларов. Если не снизить этот показатель, то ежегодно только на выплату процентов будет уходить 3-3,5 млрд долларов. Между тем, правительство рассматривает возможность повышения с 1 июля тарифа на газ, который поставляется по цене, составляющей 80% себестоимости.рассматривает возможность повышения с 1 июля тарифа на газ, который всё ещё поставляется по цене, составляющей 80% от себестоимости.