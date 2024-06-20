Министры обороны РК и Польши обсудили поставки вооружений

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Министры обороны РК и Польши Син Вон Сик и Владислав Косиняк-Камыш провели 20 июня в Варшаве второе заседание межправительственного комитета по вопросам военного сотрудничества. Они договорились приложить усилия для подписания в сентябре этого года контрактов на поставку ключевых южнокорейских систем вооружений, как было согласовано в 2022 году. Тогда были подписаны рамочные соглашения на закупку Польшей в РК тысячи танков К2, 672 самоходных гаубиц К9, 48 самолётов FA-50 и 288 систем залпового огня Chunmoo. Из-за проблем с финансированием впоследствии были подписаны исполнительные контракты лишь на частичные поставки танков, гаубиц и систем залпового огня. Теперь необходимо подписать документы на поставки оставшихся единиц военной техники. Польские официальные лица выразили интерес к системе пограничной охраны РК из-за нестабильности на границе с Белоруссией.