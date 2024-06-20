РК и США осудили военное сотрудничество России и КНДР

Photo : YONHAP News

Главы внешнеполитических ведомств РК и США «решительно осудили» расширение военного и экономического сотрудничества между Россией и Северной Кореей, назвав подписанное двумя странами соглашение «серьёзной угрозой миру и безопасности». Министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль и госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе состоявшегося 21 июня телефонного разговора отметили, что договорённости между Пхеньяном и Москвой «серьёзно подрывают мир и стабильность на Корейском полуострове и в регионе». Чо Тхэ Ёль сообщил своему американскому коллеге о мерах, которые Сеул предпримет в отношении Северной Кореи и России, включая дополнительные санкции и усиление экспортного контроля. Как отметил Блинкен, Вашингтон «рассмотрит различные способы реагирования» на угрозы, исходящие от Москвы и Пхеньяна. Он добавил, что США «активно поддерживают справедливые действия Сеула» против угроз безопасности.