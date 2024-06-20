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Экономика

РК и Германия обсудили укрепление экономических связей

Write: 2024-06-21 15:27:23Update: 2024-06-21 15:28:09

РК и Германия обсудили укрепление экономических связей

Photo : YONHAP News

Министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын обсудил 21 июня в Сеуле с вице-канцлером, федеральным министром по экономическим вопросам и борьбе с изменением климата Германии Робертом Хабеком пути расширения двусторонних экономических отношений. Участники встречи договорились укреплять сотрудничество в области стандартов, обмена данными для цифрового перехода и промышленного использования искусственного интеллекта. Они согласились с необходимостью укреплять сотрудничество в области цифровой мобильности и других передовых отраслей посредством совместных проектов, исследований и разработок. Как отметил Ан Док Кын, РК и Германия имеют схожие отраслевые структуры и станут ключевыми партнёрами в усилиях по достижению целей с нулевым уровнем выбросов. Объем торговли между двумя странами достиг в прошлом году рекордного уровня в 33 млрд 900 млн долларов. 
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