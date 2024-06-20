РК призвала Россию прекратить военное сотрудничество с КНДР

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21 июня первый заместитель министра иностранных дел РК Ким Хон Гюн вызвал посла России Георгия Зиновьева, чтобы передать официальную позицию Сеула по поводу Договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР, подписанного 19 июня. Замминистра призвал Россию «немедленно прекратить военное сотрудничество с Северной Кореей и соблюдать резолюции Совета Безопасности ООН». Он отметил, что «Россия должна действовать ответственно», дав понять, что РК вместе с мировым сообществом «будет решительно противостоять любым действиям, которые угрожают её безопасности»,- отмечается в сообщении южнокорейского МИД. Как сообщает Telegram-канал российского диппредставительства, со своей стороны Григорий Зиновьев подчеркнул неприемлемость попыток угроз и шантажа в адрес Российской Федерации. Он отметил, что сотрудничество между Россией и КНДР не направлено против третьих стран, соответствует принципам и нормам международного права, содействует укреплению мира и стабильности на Корейском полуострове. Россия готова и впредь прилагать политико-дипломатические усилия для формирования здесь архитектуры долгосрочного мира и стабильности на основе принципа неделимой безопасности,- подчеркнул дипломат. До южнокорейской стороны доведены высказывания президента России Владимира Путина по вопросам, связанным с прошедшим визитом в КНДР, а также касающимся отношений России и РК,- говорится в сообщении.