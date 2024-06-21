РК, США и Япония осудили военное сотрудничество РФ и КНДР

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РК, США и Япония «самым решительным образом» осуждают углубление военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией, в том числе, продолжающиеся поставки в Россию северокорейского оружия. Об этом говорится в заявлении, опубликованном от имени директора департамента внешнеполитической стратегии министерства иностранных дел РК Чо Гу Рэ, спецпредставителя США по Северной Корее Джон Пак и директора департамента Азии и Океании министерства иностранных дел Японии Хироюки Намадзу. Действия Москвы и Пхеньяна нарушают резолюции Совета Безопасности ООН и угрожают стабильности как в Северо-Восточной Азии, так и в Европе,- говорится в заявлении. Оно было принято после того, как президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чон Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, предусматривающий взаимную военную помощь. Представители трёх стран подтвердили приверженность укреплению сотрудничества для противодействия угрозам, исходящим от Севера, и предотвращения эскалации напряжённости. «РК, США и Япония подтверждают, что путь к диалогу остаётся открытым, призывают Северную Корею прекратить дальнейшие провокации и вернуться к переговорам»,- подчёркивается в заявлении.