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Политика

РК и США продолжат обсуждение расходов на оборону

Write: 2024-06-24 13:28:13Update: 2024-06-24 13:29:14

РК и США продолжат обсуждение расходов на оборону

Photo : YONHAP News

С 25 по 27 июня РК и США проведут в Сеуле четвёртый раунд переговоров по подготовке нового двустороннего Соглашения о специальных мерах, которое вступит в силу в 2026 году. Документ определяет, в частности, доли сторон в расходах на содержание американского военного контингента на Корейском полуострове. Делегации на переговорах возглавляют представитель министерства иностранных дел РК по распределению расходов на оборону Ли Тхэ У и заместитель помощника госсекретаря США по соглашениям в сфере безопасности Линда Спехт. Как сообщил представитель южнокорейского внешнеполитического ведомства, Сеул продолжит настаивать на том, чтобы южнокорейская доля расходов осталась на «разумном уровне». Сеул стремится завершить переговоры до президентских выборов в США. У Дональда Трампа велики шансы вернуться в Белый дом, а в период своего предыдущего президентского срока он требовал увеличить южнокорейскую долю расходов на содержание воинского контингента США в пять раз. 
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