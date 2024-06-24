РК, США и Япония укрепят сотрудничество в ответ на угрозы КНДР

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В ответ на угрозы Северной Кореи Сеул и Вашингтон договорились укреплять военный альянс и сотрудничать в трёхстороннем формате с участием Токио. Об этом заявил 21 июня журналистам в Вашингтоне министр иностранных дел РК Чо Тхэ Ёль, комментируя контакты с госсекретарём США Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Японии Йоко Камикава. Сотрудничество в области безопасности между РК, США и Японией будет осуществляться посредством «своевременных» консультаций,- добавил Чо Тхэ Ёль. 19 июня президент России Владимир Путин и лидер Северной Кореи Ким Чон Ын подписали Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве, предусматривающий взаимную военную помощь. Глава южнокорейского МИД находился в Нью-Йорке для участия в заседании Совета Безопасности ООН по кибербезопасности. Он председательствовал на заседании, поскольку в июне РК председательствует в Совете Безопасности ООН.