В результате пожара на заводе в Хвасоне погибли 23 человека

Photo : KBS News

23 человека погибли в результате пожара, уничтожившего завод аккумуляторных батарей компании Aricell в Хвасоне провинции Кёнгидо в 45 километрах к югу от Сеула. 18 погибших – иностранные граждане, среди которых 17 граждан Китая и один гражданин Лаоса. Тела погибших отправлены в морги пяти больниц Хвасона. Пока удалось идентифицировать двух южнокорейских граждан, тела остальных пострадали в огне, и для их идентификации потребуется анализ ДНК. Восемь человек получили травмы, двое из них - серьёзные. Пожар начался в 10:31 утра 24 июня на втором этаже здания завода. Огонь удалось взять под контроль пять часов спустя после начала пожара, а на его окончательную ликвидацию ушло около 22 часов. Согласно первоначальным выводам экспертов, возгорание произошло на участке хранения и упаковки литиевых батарей, поставляемых военным для использования в FM-рациях. Литий считается относительно стабильным материалом, обращение с которым не связано с особыми требованиями. Однако он может вызвать искры при контакте с ржавым металлом и взорваться при наличии горючего газа в воздухе. Литий должен храниться в отдельном сухом помещении.