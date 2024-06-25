Юн Сок Ёль: Военные РК будут сохранять постоянную готовность

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Южнокорейские военные будут сохранять постоянную готовность, чтобы гарантировать жителям страны полную безопасность. Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль, выступая на церемонии по случаю 74-й годовщины начала Корейской войны. Она состоялась 25 июня в Тэгу, в 240 километрах к юго-востоку от Сеула. Глава государства напомнил, что в последнее время Северная Корея активизировала провокационные действия. Она отправляет в РК воздушные шары с мусором, а на прошлой неделе подписала договор об укреплении военного и экономического сотрудничества с Россией, что является грубым нарушением резолюций Совета Безопасности ООН. РК и США будут противостоять провокациям и угрозам со стороны Северной Кореи,- подчеркнул Юн Сок Ёль. Он отметил необходимость приближать тот день, когда Корея объединится, и весь корейский народ пойдёт по пути свободы и процветания. Страна всегда будет помнить героев, воевавших за её независимость,- добавил президент.