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В мире

МИД РФ: Договор с КНДР не направлен против третьих стран

Write: 2024-06-25 15:18:50Update: 2024-06-25 17:18:22

МИД РФ: Договор с КНДР не направлен против третьих стран

Photo : YONHAP News

Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР «является своего рода предупреждением для тех стран, которые планируют решить проблемы Корейского полуострова и региона в целом военным путём. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Документ «не направлен против третьих стран и не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии». Главным источником напряжённости в субрегионе является политика США, и «главная цель этой политики - не только и не столько КНДР, сколько сдерживание Китая и России. В рамках этого двойного сдерживания американцы используют нынешнюю напряжённость, которую сами и провоцируют, для размещения своих баз и ракетных систем на территории своих союзников»,- подчеркнул российский дипломат. Коснувшись возможности визита в Россию северокорейского лидера Ким Чон Ына, он отметил, что визит состоится «как только сложатся все необходимые условия». 
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