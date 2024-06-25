МИД РФ: Договор с КНДР не направлен против третьих стран

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Договор о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве между Россией и КНДР «является своего рода предупреждением для тех стран, которые планируют решить проблемы Корейского полуострова и региона в целом военным путём. Об этом заявил в интервью РИА Новости заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко. Документ «не направлен против третьих стран и не нацелен на то, чтобы подорвать и без того непростую ситуацию в регионе Северо-Восточной Азии». Главным источником напряжённости в субрегионе является политика США, и «главная цель этой политики - не только и не столько КНДР, сколько сдерживание Китая и России. В рамках этого двойного сдерживания американцы используют нынешнюю напряжённость, которую сами и провоцируют, для размещения своих баз и ракетных систем на территории своих союзников»,- подчеркнул российский дипломат. Коснувшись возможности визита в Россию северокорейского лидера Ким Чон Ына, он отметил, что визит состоится «как только сложатся все необходимые условия».