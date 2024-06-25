КНДР отправила в РК ещё 250 воздушных шаров с мусором

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Вечером 25 июня Северная Корея отправила в направлении южнокорейской территории около 250 шаров с грузом мусора и отходов. По данным объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК, около ста из них упали на севере провинции Кёнгидо и в северных районах Сеула. Средний вес груза, прикреплённого к каждому шару, составил 10 кг. К девяти часам утра 26 июня в воздухе не было никаких посторонних объектов, а анализ содержимого мешков не подтвердил наличия в нём вредных веществ. По данным южнокорейских военных, с 28 мая Северная Корея запустила в направлении РК в общей сложности более двух тысяч воздушных шаров в ответ на отправку на Север пропагандистских материалов активистами из числа северокорейских беженцев. Южнокорейские военные в очередной раз заявили о готовности в любой момент начать пропагандистское вещание в направлении Северной Кореи.