КНДР оценивает ущерб от действий США в 78 трлн долларов

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25 июня Институт американских исследований при министерстве иностранных дел КНДР опубликовал «Белую книгу о Корейской войне», содержащую «исторические факты о злодеяниях, совершенных США»,- сообщило агентство ЦТАК. Публикация приурочена к 74-й годовщине начала Корейской войны 1950-1953 годов. В документе говорится, что США «расширяли и усиливали ядерные угрозы и шантаж» в отношении Северной Кореи с 1950 года, что отрицательно повлияло на безопасность страны. Во время Корейской войны были убиты 1.247.870 граждан КНДР, 911.790 человек были похищены, 391.740 человек пропали без вести, а материальный ущерб от человеческих потерь составил 16,5 триллионов долларов. Общий ущерб, нанесённый КНДР в период с 1945 по 2017 год из-за терроризма, биологического и химического оружия, а также вооружённых инцидентов, составил 29 трлн 354 млрд долларов. Если сложить все убытки, включая неспособность нормально управлять экономикой, то сумма ущерба оценивается в 78 трлн 203 млрд долларов. Однако «вместо того, чтобы должным образом извиниться и компенсировать свои грехи, США совершают незаконные и безрассудные действия, нарушающие суверенитет КНДР»,- говорится в документе.