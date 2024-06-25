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Экономика

РК и Япония примут меры против волатильности валютных курсов

Write: 2024-06-26 13:12:48Update: 2024-06-26 13:24:16

РК и Япония примут меры против волатильности валютных курсов

Photo : YONHAP News

РК и Япония предпримут «соответствующие действия» для сдерживания чрезмерной волатильности своих валют и расширения сотрудничества по экономическим, финансовым и социальным вопросам. Соответствующая договорённость достигнута в ходе девятого южнокорейско-японского финансового диалога, состоявшегося 25 июня в Сеуле. В нём приняли участие министр планирования и финансов РК Чхве Сан Мок и его японский коллега Сюнъити Судзуки. Министры выразили «серьёзную обеспокоенность обесцениванием корейской воны и японской иены» и признали важность обеспечения финансовой стабильности. Японская сторона приветствовала меры Сеула, направленные на привлечение иностранных инвестиций и улучшение ситуации на финансовом рынке. Министры сошлись во мнении, что двусторонний валютный своп укрепляет финансовую стабильность. Десятый южнокорейско-японский финансовый диалог решено провести в следующем году в Японии. 
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