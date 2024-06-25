РК рассчитывает на пять золотых медалей на Олимпиаде в Париже

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На 33-х летних Олимпийских играх, которые пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа, южнокорейские спортсмены планируют завоевать по крайней мере пять золотых медалей и занять примерно 15-е место в общем зачёте. Об этом заявил 26 июня, за 30 дней до открытия Олимпиады, президент Корейского спортивного и олимпийского комитета Ли Ги Хын. Такое количество медалей связано с тем, что в Париж отправится самая маленькая с 1976 года спортивная делегация РК. Тогда была завоёвана лишь одна золотая медаль. На Играх 2008 и 2012 годов южнокорейские спортсмены завоёвывали по 13 золотых медалей. В 2016 году их количество уменьшилось до девяти, а в 2020 году в Токио - до шести, когда южнокорейские спортсмены заняли 16-е место в общем зачёте. В Париж отправятся около 140 спортсменов, которые будут бороться за медали в 21 из 32 олимпийских дисциплин. РК не прошла квалификацию в большинстве командных видов спорта, включая мужской и женский футбол, мужской и женский баскетбол, а также мужской и женский волейбол. Между тем, южнокорейские спортсмены надеются на медали в таких видах спорта как стрельба из лука, тхэквондо, фехтование, пулевая стрельба, дзюдо и плавание.