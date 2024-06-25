Руководители компании Aricell привлечены к ответственности

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Трое должностных лиц компании-производителя литиевых батарей Aricell, в том числе, президент компании Пак Сун Гван, привлечены к ответственности по обвинению в преступной халатности, приведшей к гибели людей. Пожар на заводе компании в Хвасоне провинции Кёнгидо, произошедший 24 июня, унёс жизни 23 человек, восемь человек получили ранения. Министерство труда закрыло завод с 9 часов утра 26 июня. Как сообщил председатель комиссии министерства труда Мин Гиль Су, должностные лица компании Aricell подозреваются в нарушении Закона о безопасности и гигиене труда, а также Закона о наказании за серьёзные несчастные случаи. Одновременно начата проверка рекрутинговой компании Maycell, которая направляла рабочих на предприятие. Компанию подозревают в том, что она не застраховала рабочих от несчастных случаев на производстве и от потери работы. Более того, контракт на поставку рабочих был заключён между двумя компаниями в устной форме. Руководителям всех пятисот отечественных предприятий по производству аккумуляторов предписано провести экстренные проверки соблюдения правил техники безопасности, чтобы предотвратить подобные несчастные случаи.