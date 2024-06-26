КНДР испытала ракету с разделяющейся боеголовкой

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26 июня ракетное управление КНДР «провело успешные испытания технологии разделения и управления наведением отдельных мобильных боеголовок». Об этом говорится в сообщении агентства ЦТАК, опубликованном 27 июня. Таким образом, технология использования нескольких боеголовок независимого наведения, которая позволяет одной баллистической ракете доставлять несколько боеголовок к разным целям, доказала свою работоспособность. В ходе испытаний использовался двигатель первой ступени твёрдотопливной баллистической ракеты средней дальности в радиусе 170-200 километров. Разделённые мобильные боеголовки были правильно наведены на три координаты цели,- говорится в сообщении. Разработка технологии использования нескольких боеголовок независимого наведения включена в пятилетний план развития вооружённых сил КНДР, который был обнародован на восьмом съезде Трудовой партии Кореи в январе 2021 года. Заявление северокорейской стороны противоречит оценке южнокорейских военных о том, что ракета взорвалась в воздухе после неудачного запуска.