РК и Малайзия провели политические консультации

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26 июня в малазийском городе Путраджае состоялись политические консультации на уровне заместителей министров РК и Малайзии. Их участники обменялись мнениями по вопросам двусторонних отношений в политической и экономической сферах, мировым и региональным проблемам. Замминистра иностранных дел РК Ким Хон Гюн отметил, что из-за действий Пхеньяна обстановка на Корейском полуострове резко обострилась. В ответ заместитель генерального секретаря МИД Малайзии Амран Мохаммед Зин отметил необходимость активизации усилий мирового сообщества для возвращения Северной Кореи за стол переговоров о денуклеаризации. Участники консультаций приветствовали возобновление переговоров по соглашению о свободной торговле между двумя странами и расширение южнокорейских инвестиций в экономику Малайзии. Они также приняли решение о дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере обороны и оборонной промышленности. Политические консультации между РК и Малайзией на уровне заместителей министров состоялись после 16-летнегно перерыва.