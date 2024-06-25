Москва призвала Сеул пересмотреть конфронтационную политику

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26 июня заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с послом РК в Москве Ли До Хуном. Как отмечено в сообщении, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства, замминистра обратил внимание посла на недопустимые антироссийские заявления высокопоставленных лиц РК по поводу развития двустороннего сотрудничества между Россией и КНДР. Имеются в виду итоги государственного визита президента России Владимира Путина в Пхеньян и подписанного договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве. Замглавы российского МИД призвал власти РК «пересмотреть конфронтационный курс, провоцирующий эскалацию обстановки на полуострове, и встать на путь поиска эффективных способов примирения, обеспечения мира и стабильности в Северо-Восточной Азии»,- говорится в сообщении. Подчёркивается, что «ответственность за разрушение десятилетиями накопленного багажа конструктивного партнёрства ляжет на нынешнее руководство Южной Кореи».