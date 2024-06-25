Малый и средний бизнес РК ожидает ухудшения ситуации в экономике

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Малые и средние компании РК ожидают в июле ухудшения экономической ситуации. На это указывает индекс ожидаемых условий торговли в следующем месяце (SBHI), составленный на основе опроса 3.067 малых и средних компаний, который проводился с 12 по 19 июня. Данные представлены Корейской федерацией малого и среднего бизнеса. Июльский индекс сократился на 1,4 пункта по сравнению с июнем, составив 78 пунктов. В сфере производства он снизился на 0,9 пункта до 83,3 пункта, в непроизводственном секторе отметка составила 75,7 пункта, снизившись на 1,7 пункта. Показатели ниже ста пунктов свидетельствуют о негативном прогнозе большинства компаний. Предполагается, что в июле ухудшится ситуация с экспортом, снизится потребление на внутреннем рынке, сократятся операционные прибыли и ликвидность. Среди наиболее ощущаемых трудностей в текущем месяце компании назвали спад внутреннего рынка, рост расходов на оплату труда, чрезмерную конкуренцию, рост стоимости сырья.