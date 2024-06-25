Сеул сомневается в успехе ракетных испытаний КНДР

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Южнокорейские военные сомневаются в том, что Северная Корея провела успешные испытания ракеты с разделяющейся боеголовкой. Ракета, запущенная рано утром 26 июня, взорвалась на ранней стадии полёта,- сообщил журналистам представитель Объединённого комитета начальников штабов вооружённых сил РК полковник Ли Сон Чжун. Фотографии запуска ракеты, опубликованные утром 27 июня, похожи на те, которые Пхеньян публиковал в марте 2023 года, когда была запущена жидкотопливная межконтинентальная баллистическая ракета «Хвасон-17». Северная Корея заявила, что в ходе испытаний использовался двигатель первой ступени твёрдотопливной баллистической ракеты средней дальности в радиусе 170-200 километров, а разделённые боеголовки успешно поразили три цели. Между тем, ракета взорвалась в воздухе, пролетев около 250 километров, а её многочисленные фрагменты разлетелись над морем,- добавил полковник Ли Сон Чжун.