В мае в РК снизились производство, потребление и инвестиции

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Как сообщили 28 июня в национальном статистическом управлении, в мае в РК уменьшились производство, потребление и инвестиции в производственные мощности. Падение трёх основных экономических показателей одновременно произошло впервые за последние десять месяцев. Промышленное производство сократилось на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем. Хотя производство полупроводников увеличилось на 1,8%, производство в добывающей, обрабатывающей, газовой и электроэнергетической отраслях снизилось на 1,2%, в автомобильной промышленности на 3,1%, в машиностроении на 4,4%, а в сфере услуг на 0,5%. Розничные продажи, упали на 0,2%. При этом спрос на товары кратковременного пользования, включая продукты питания, вырос на 0,7%, но на товары полудлительного пользования, включая одежду, сократился на 2,9%. Инвестиции в производственные мощности сократились на 4,1%. При этом инвестиции в автомобильную промышленность уменьшились на 12,3%.