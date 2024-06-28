РК вводит санкции за нарушения резолюций СБ ООН

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С 1 июля РК вводит независимые санкции в отношении четырёх российских судов и восьми северокорейских физических лиц за участие в незаконной торговле оружием и топливом, а также другую деятельность в нарушение резолюций Совета Безопасности ООН. Санкции распространяются также на пять организаций, включая Ракетное управление КНДР. Четыре российских судна «патриот», «Нептун», Белла» и «Богатырь» участвовали в перевозке очищенной нефти в Северную Корею. Судам, находящимся под санкциями, потребуется специальное разрешение портовых властей РК, если они захотят зайти в южнокорейский порт. Под санкции попали российские компании Transmorflot и M Leasing, зарегистрированная в Грузии компания Euromarket и зарегистрированная на Кипре компания IBEX Shipping. Финансовые и валютные операции с юридическими и физическими лицами, находящимися под санкциями, потребуют предварительного одобрения.