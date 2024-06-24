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Политика

РК может решить глобальные проблемы в союзе с США и Японией

Write: 2024-06-28 15:03:44Update: 2024-06-28 15:07:53

РК может решить глобальные проблемы в союзе с США и Японией

Photo : KBS News

РК может успешно противостоять северокорейским провокациям и решить другие глобальные проблемы путём укрепления трёхстороннего сотрудничества с США и Японией. Об этом говорится в послании президента РК Юн Сок Ёля, зачитанном, на открытии 10-го ежегодного форума мира, организованного совместно агентством Ёнхап и  министерством по делам воссоединения. Южнокорейский лидер напомнил о постоянной угрозе, исходящей от ядерных и ракетных разработок Северной Кореи, а также о геополитической напряжённости, оказывающей отрицательное влияние на энергетическую, ресурсную и продовольственную безопасность. Он отметил также, что после его вступления в должность альянс с США расширился до «глобального всеобъемлющего стратегического альянса». Благодаря нормализации отношений с Японией был проведён трёхсторонний саммит РК-США-Япония, открывший новые горизонты в совместной безопасности и экономическом сотрудничестве. 
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