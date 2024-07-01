Экспорт РК увеличился в июне на 5,1%

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По данным министерства промышленности, торговли и энергетики, опубликованным 1 июля, южнокорейский экспорт составил в июне текущего года 57 млрд 70 млн долларов, увеличившись на 5,1% в годовом исчислении. Рост экспорта продолжается девять месяцев подряд. В частности, экспорт полупроводников вырос на 50,9%, дисплеев на 26,1%, компьютеров на 58,8%, мобильных устройств на 3,9%. Одновременно зарубежные поставки автомобилей сократились на 0,4%. Экспорт в США увеличился на 14,7%, а в Китай – на 1,8%. За первые шесть месяцев текущего года экспорт вырос на 9,1% процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, составив 334 млрд 800 млн долларов. Импорт составил в прошлом месяце 49 млрд 70 млн долларов, сократившись на 7,5% в годовом исчислении. Таким образом, в торговом балансе страны отмечен профицит в размере 8 млрд долларов. Торговый баланс является профицитным с июня прошлого года.