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Экономика

РК и Вьетнам провели бизнес-форум

Write: 2024-07-01 10:40:58Update: 2024-07-01 10:41:34

РК и Вьетнам провели бизнес-форум

Photo : YONHAP News

1 июля в Сеуле состоялся южнокорейско-вьетнамский бизнес-форум. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, в мероприятии, приуроченном к визиту премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня в РК, участвовали около пятисот представителей правительств и деловых кругов из двух стран.  Вьетнамский премьер-министр прибыл в Сеул 30 июня. Выступая на открытии форума, он отметил, что РК является крупнейшим инвестором во Вьетнам среди 146 стран. Южнокорейские инвестиции в более чем 10 тысяч проектов,  превышают 87 млрд долларов. В свою очередь, министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын выразил надежду на расширение торговых и инвестиционных связей с Вьетнамом и сотрудничество в других экономических областях, включая цепочки поставок. В ходе форума подписаны 23 меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сферах биотехнологий, полупроводников, искусственного интеллекта, образования и здравоохранения. 
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