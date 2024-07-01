РК и Вьетнам провели бизнес-форум

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1 июля в Сеуле состоялся южнокорейско-вьетнамский бизнес-форум. Как сообщили в министерстве промышленности, торговли и энергетики РК, в мероприятии, приуроченном к визиту премьер-министра Вьетнама Фам Минь Чиня в РК, участвовали около пятисот представителей правительств и деловых кругов из двух стран. Вьетнамский премьер-министр прибыл в Сеул 30 июня. Выступая на открытии форума, он отметил, что РК является крупнейшим инвестором во Вьетнам среди 146 стран. Южнокорейские инвестиции в более чем 10 тысяч проектов, превышают 87 млрд долларов. В свою очередь, министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын выразил надежду на расширение торговых и инвестиционных связей с Вьетнамом и сотрудничество в других экономических областях, включая цепочки поставок. В ходе форума подписаны 23 меморандума о взаимопонимании по вопросам сотрудничества в сферах биотехнологий, полупроводников, искусственного интеллекта, образования и здравоохранения.