63,2% крупных компаний РК ожидают роста экспорта

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63,2% крупных южнокорейских компаний ожидают роста экспорта во второй половине текущего года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого агентством Mono Research по заказу Федерации корейских промышленников среди тысячи крупнейших отечественных компаний по объёму продаж. Увеличения экспорта ожидают в первую очередь компании, занятые в судостроении, нефтехимии, производстве автозапчастей, биомедицинской промышленности, производстве электроники и автомобилестроении. В свою очередь, компании-производители стали и нефтепродуктов прогнозируют снижение экспорта. Среди факторов, благоприятствующих экспорту, 35,4% респондентов назвали улучшение условий ведения бизнеса, а 15,6% - повышение конкурентоспособности продукции. 29% компаний назвали рост цен на сырьё риском, который может отрицательно повлиять на экспорт, а 27,6% опасаются задержки роста глобального рыночного спроса.