Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

В Корее

Профессора-медики университета Корё объявят бессрочную забастовку

Write: 2024-07-01 13:57:45Update: 2024-07-01 14:09:19

Профессора-медики университета Корё объявят бессрочную забастовку

Photo : YONHAP News

Профессора-медики, работающие в трёх больницах университета Корё  проведут бессрочную добровольную забастовку с требованием к правительству отменить планируемую медицинскую реформу. Как сообщили в чрезвычайном стачечном комитете, забастовка начнётся 12 июля, но она не затронет отделения неотложной помощи и интенсивной терапии. «Медицинское сообщество стремилось к диалогу, предлагая решения и компромиссы, но правительство игнорировало все предложения»,- говорится в заявлении комитета. Оно было сделано после того, как начали приостанавливать работу профессора-медики из больниц  Северанс начали приостанавливать лечение амбулаторных пациентов и отменять неэкстренные операции. Ожидается, что аналогичные действия, начиная с 4 июля, предпримут профессора медицинского центра Асан. Несмотря на сопротивление со стороны врачей, правительство приняло решение об увеличении приёма в медицинские вузы почти на 1.500 человек. 
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >