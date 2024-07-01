Профессора-медики университета Корё объявят бессрочную забастовку

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Профессора-медики, работающие в трёх больницах университета Корё проведут бессрочную добровольную забастовку с требованием к правительству отменить планируемую медицинскую реформу. Как сообщили в чрезвычайном стачечном комитете, забастовка начнётся 12 июля, но она не затронет отделения неотложной помощи и интенсивной терапии. «Медицинское сообщество стремилось к диалогу, предлагая решения и компромиссы, но правительство игнорировало все предложения»,- говорится в заявлении комитета. Оно было сделано после того, как начали приостанавливать работу профессора-медики из больниц Северанс начали приостанавливать лечение амбулаторных пациентов и отменять неэкстренные операции. Ожидается, что аналогичные действия, начиная с 4 июля, предпримут профессора медицинского центра Асан. Несмотря на сопротивление со стороны врачей, правительство приняло решение об увеличении приёма в медицинские вузы почти на 1.500 человек.