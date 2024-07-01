КНДР сообщила об испытаниях новой баллистической ракеты

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Как сообщило агентство ЦТАК, 1 июля в Северной Корее были проведены испытания новой тактической баллистической ракеты Hwasong-11Da-4,5, способной нести сверхбольшую боеголовку массой 4,5 тонны. Испытательные стрельбы проводились с имитацией тяжёлой боеголовки для проверки устойчивости полёта и точности попадания на дальность от 90 до 500 километров. В ближайшее время будет проведено ещё одно испытание ракеты для проверки лётных характеристик, точности попадания и мощности взрыва сверхкрупной боеголовки на средней дальности 250 километров,- говорится в сообщении. Как сообщили ранее в объединённом комитете начальников штабов вооружённых сил РК, утром 1 июля Северная Корея запустила две баллистические ракеты в северо-восточном направлении. Одна из них пролетела около 600 километров и упала в Восточное море, а вторая пролетела около 120 километров и взорвалась в воздухе. Сверхбольшая боеголовка входит в список высокотехнологичного оружия, которое северокорейский лидер Ким Чон Ын распорядился разработать, выступая в 2021 году на съезде Трудовой партии Кореи.