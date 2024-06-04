Военные РК возобновляют учения в приграничной зоне

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С этой недели южнокорейские военные возобновят проведение учебных артиллерийских стрельб в пределах пяти километров к югу от разграничительной линии на границе с Северной Кореей. В частности, принято решение о проведении артиллерийских учений на полигонах уезда Ёнчхон-гун и города Пхачжу в провинции Кёнгидо, а также уезда Хвачхон-гун в провинции Канвондо. Детали учений обсуждаются. 4 июня президент РК Юн Сок Ёль утвердил решение кабинета министров о полной приостановке действия межкорейского соглашения о снижении военной напряжённости от 19 сентября 2018 года. Причиной данного решения стала отправка Северной Кореей воздушных шаров с мусором и отходами на южнокорейскую территорию, глушение сигнала GPS в приграничных районах, а также запуск баллистических ракет. Когда соглашение действовало, в приграничных районах существовали сухопутные и морские буферные зоны, в которых были запрещены артиллерийские и военно-морские учения, а также полевые манёвры. 26 июня морская пехота провела стрельбы на островах Пэннёндо и Ёнпхёндо.