В РК подтверждён пятый с начала года случай АЧС

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В РК подтверждён пятый с начала текущего года случай заражения домашнего скота африканской чумой свиней (АЧС). Как сообщили 2 июля в министерстве продовольствия, сельского и лесного хозяйства, очаг инфекции обнаружен на свиноферме в городе Андоне провинции Кёнсан-Пукто. Предыдущий случай АЧС был выявлен 15 июня в городе Ёнчхоне той же провинции. Владелец фермы связался с карантинными властями после того, как несколько из его 190 свиней умерли. Доступ на ферму закрыт, транспортное сообщение со свинофермами в шести близлежащих городах и уездах приостановлено на сутки. Проверки на наличие вируса будут проведены в пяти хозяйствах, находящихся в радиусе 10 км от очага инфекции, а также в шести хозяйствах, имевших контакты с вышеуказанной фермой. Карантинные власти призвали фермеров соблюдать меры предосторожности, чтобы не допустить распространения инфекции с дождевой водой через почву.