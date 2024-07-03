Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Экономика

В 2025 году сохранится единая ставка минимальной зарплаты

Write: 2024-07-03 13:38:03Update: 2024-07-03 17:14:55

В 2025 году сохранится единая ставка минимальной зарплаты

Photo : KBS News

Комиссия по минимальной заработной плате решила не применять дифференцированную ставку оплаты труда к различным отраслям экономики. В ходе голосования, которое состоялось 2 июля, против дифференцированной ставки выступили 15 членов комиссии, 11 человек высказались в её поддержку, один голос признан недействительным. На различных ставках минимальной зарплаты настаивают представители работодателей, ссылаясь на экономические проблемы, с которыми сталкиваются владельцы малого бизнеса и самозанятые. Однако представители трудящихся и профсоюзов утверждают, что в этом случае будет невозможно гарантировать достаточный уровень жизни всем работникам. По их мнению, проблемы, с которыми сталкиваются мелкие предприниматели, связаны с высокой арендной платой и чрезмерной конкуренцией, а не с выплатой заработной платы. Минимальная заработная плата составляет в этом году 9.860 вон (7,1 доллара) в час. Трудящиеся призывают к её существенному увеличению, а работодатели хотят заморозить её на нынешнем уровне.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >