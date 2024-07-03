В 2025 году сохранится единая ставка минимальной зарплаты

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Комиссия по минимальной заработной плате решила не применять дифференцированную ставку оплаты труда к различным отраслям экономики. В ходе голосования, которое состоялось 2 июля, против дифференцированной ставки выступили 15 членов комиссии, 11 человек высказались в её поддержку, один голос признан недействительным. На различных ставках минимальной зарплаты настаивают представители работодателей, ссылаясь на экономические проблемы, с которыми сталкиваются владельцы малого бизнеса и самозанятые. Однако представители трудящихся и профсоюзов утверждают, что в этом случае будет невозможно гарантировать достаточный уровень жизни всем работникам. По их мнению, проблемы, с которыми сталкиваются мелкие предприниматели, связаны с высокой арендной платой и чрезмерной конкуренцией, а не с выплатой заработной платы. Минимальная заработная плата составляет в этом году 9.860 вон (7,1 доллара) в час. Трудящиеся призывают к её существенному увеличению, а работодатели хотят заморозить её на нынешнем уровне.