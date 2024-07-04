Пациенты призывают врачей прекратить забастовку

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Участники 92 общественных групп по защите интересов пациентов провели 4 июля митинг в центре Сеула с призывом к врачам прекратить забастовку, которая почти пять месяцев дестабилизирует систему здравоохранения. Выступая против увеличения приёма в медицинские вузы, врачи-интерны не выходят на работу с конца февраля. Позднее к ним в знак солидарности присоединились профессора медицины. Это привело к перебоям в работе крупных больниц, отмене и задержке операций. Как отмечается в совместном заявлении общественных групп, медицинское обслуживание населения не должно прекращаться ни при каких обстоятельствах. «Пациенты, их семьи, а также общественность страны испытывают тревогу из-за конфликта между безответственным правительством и безрассудными врачами-стажёрами и профессорами медицины»,- говорится в заявлении. С 4 июля врачи медицинского центра Асан, одной из пяти крупнейших больниц Сеула, обслуживают только тяжелобольных пациентов, полностью прекратив амбулаторный приём и плановую госпитализацию. В таком режиме с конца июня работают три больницы Северанс, находящиеся в столичном регионе. Позднее в июле к ним обещают присоединиться больницы университетов Корё и Чонбук.