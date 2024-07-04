Главы МИД РК и Люксембурга обсудили вопросы сотрудничества

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3 июля в Сеуле состоялась встреча министра иностранных дел РК Чо Тхэ Ёля и вице-премьера, министра иностранных дел Люксембурга Ксавье Беттеля. Участники встречи обсудили двусторонние отношения, сотрудничество на мировой арене, ситуацию в регионе и мире. Чо Тхэ Ёль выразил удовлетворение тем, что Люксембург открыл своё посольство в Сеуле. Напомнив, что РК также готовится открыть посольство в Люксембурге, глава южнокорейского МИД выразил надежду на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Назвав Люксембург давним партнёром, он напомнил, что эта страна направила свои войска в РК во время Корейской войны 1950-53 годов. В свою очередь, Ксавье Беттель охарактеризовал РК как крупную экономику с передовыми технологиями и выразил надежду на расширение сотрудничества в таких областях как инвестиции, оборона и медицинская промышленность. Он подтвердил неизменную поддержку усилий Сеула по обеспечению мира и стабильности на Корейском полуострове.