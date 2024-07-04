Отрасль электрооборудования – новый двигатель роста экономики

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Отрасль электрооборудования превратится в новый двигатель роста южнокорейской экономики. Об этом заявил министр промышленности, торговли и энергетики РК Ан Док Кын, посещая 4 июля штаб-квартиру компании HD Hyundai Electric в Соннаме провинции Кёнгидо. Он отметил, что на поддержку производства и экспорта такого оборудования будет выделено 2 трлн 700 млрд вон (около 2 млрд долларов). В последнее время правительство страны стремится выработать стратегии для удовлетворения растущего спроса на электроэнергию. Он возник в результате того, что развитие искусственного интеллекта побудило промышленные компании расширять центры обработки данных. Профильные компании, Корейская электроэнергетическая корпорация, Корейское агентство содействия внешней торговле и инвестициям и Корейская корпорация торгового страхования объединят усилия для развития сектора электрооборудования как нового двигателя экспорта,- отметил Ан Док Кын. Экспорт электрооборудования составил в 2023 году 15 млрд 100 млн долларов, что на 9,4% больше, чем в предыдущем году. По прогнозу правительства, в этом году он составит 16 млрд 200 млн долларов.