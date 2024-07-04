Син Хаймин: Я много работал над развитием отношений РК и Китая

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«Я много работал над развитием отношений между РК и Китаем»,- заявил 4 июля посол Китая Син Хаймин, выходя из здания министерства иностранных дел в Сеуле. Перед возвращением на родину он нанёс визит вежливости министру иностранных дел Чо Тхэ Ёлю. «Я благодарен за поддержку, которую получил от южнокорейского правительства и различных слоёв южнокорейского общества», - сказал Син Хаймин. Он добавил, что по возвращении домой продолжит работу над улучшением китайско-южнокорейских отношений. Син Хаймин был назначен главой китайского диппредставительства в Сеуле в январе 2020 года. Он обладает обширными знаниями о Корее и свободно владеет корейским языком. В прошлом году в ходе встречи с лидером оппозиционной Демократической партии Тобуро Ли Чжэ Мёном он заявил, что Сеул «определённо пожалеет, если сделает ставку на проигрыш Китая в стратегическом соперничестве с США». После этого Син Хаймин испытывал трудности при общении с официальными лицами РК.