Профицит платёжного баланса РК в мае – 8,9 млрд долларов

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По предварительным данным Банка Кореи, опубликованным 5 июля, профицит текущего платёжного баланса страны составил в мае текущего года 8 млрд 920 млн долларов. Нынешний показатель является максимальным за 32 месяца, с сентября 2021 года. Этому способствовал рост профицита товарного баланса, который составил 8 млрд 750 млн долларов. Экспорт увеличился на 11,1% в годовом исчислении, составив 58 млрд 950 млн долларов, тогда как импорт снизился на 1,9% до 50 млрд 200 млн долларов. Профицит первичных доходов, который отслеживает заработную плату иностранных рабочих, выплаты дивидендов из-за границы и процентные доходы, составил 1 млрд 760 млн долларов. Дефицит сферы услуг – 1 млрд 290 млн долларов. Суммарный профицит текущего платёжного баланса за период с января по май составил 25 млрд 470 млн долларов. Это на 3,5 млрд долларов больше, чем за тот же период прошлого года.