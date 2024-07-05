Президент РК отправляется в США на саммит НАТО

Photo : YONHAP News

8 июля президент РК Юн Сок Ёль отправляется с рабочим визитом в США. По пути в Вашингтон, где состоится саммит Организации Североатлантического договора (НАТО), он сделает остановку на Гавайских островах. В Индо-Тихоокеанском командовании США он познакомится с ситуацией в сфере безопасности в регионе и ходом международных учений Rim of the Pacific. Они проходят в районе Гавайских островов с конца июня с участием 29 стран, в том числе, РК. Южнокорейский лидер посетит также Тихоокеанское национальное кладбище в Гонолулу, где похоронены ветераны Корейской войны, и встретится с соотечественниками. 10-11 июля южнокорейский лидер будет присутствовать на саммите НАТО в Вашингтоне. В рамках саммита он проведёт серию двусторонних встреч, в ходе которых обсудит укрепление сотрудничества между трансатлантическим альянсом и Индо-Тихоокеанским регионом. В частности, запланированы встречи Юн Сок Ёля с лидерами Чехии, Швеции, Финляндии и Норвегии, а также с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Южнокорейский лидер примет участие в совещаниях союзников и партнёров НАТО, а также в четырёхсторонней встрече с лидерами стран Индо-Тихоокеанского региона – Японии, Австралии и Новой Зеландии. РК приглашена на саммит НАТО третий год подряд. Юн Сок Ёль присутствовал на двух предыдущих саммитах НАТО, состоявшихся в Испании в 2022 году и в Литве в 2023 году.