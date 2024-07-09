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Корея: Юг-Север

Пхеньян назвал артиллерийские учения в РК «суицидальной истерией»

Write: 2024-07-08 11:25:28Update: 2024-07-08 11:26:17

Пхеньян назвал артиллерийские учения в РК «суицидальной истерией»

Photo : YONHAP News

Проведение южнокорейскими вооружёнными силами артиллерийских учений с боевой стрельбой вблизи межкорейской границы является «суицидальной истерией». Как сообщает агентство ЦТАК, об этом заявила заместитель заведующего отделом пропаганды и агитации Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, предупредив о возможных последствиях таких действий. «Всем очевидна опасность вышеупомянутых безрассудных учений», дестабилизирующих ситуацию в регионе. Президент РК Юн Сок Ёль пытается «экстренно выйти» из политического кризиса, усиливая напряжённость на Корейском полуострове с помощью провокаций в приграничных районах,- говорится в заявлении. Более миллиона южнокорейцев подписали петицию с требованием импичмента нынешнему президенту РК Юн Сок Ёлю, который «поставил под угрозу судьбу своей страны»,- заявила Ким Ё Чжон. Она предупредила о возможном ответе военного характера на «провокационные действия» Сеула. 
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