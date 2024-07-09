KDI: Слабый спрос замедляет восстановление экономики РК

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Несмотря на стабильный экспорт, внутренний спрос в РК остаётся слабым, что ограничивает улучшение общих экономических показателей. Об этом сообщили 8 июля в Корейском институте развития (KDI), дав более мрачный прогноз роста южнокорейской экономики, чем в предыдущие месяцы. Уровень просрочек по кредитам растёт, в то время как розничные продажи, инвестиции в производственные мощности и в строительство сокращаются. Розничные продажи, показатель потребительской активности, сократились в мае на 3,1% в годовом исчислении, или на 0,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Промышленное производство сократилось на 0,7% по сравнению с предыдущим месяцем, хотя в годовом исчислении его рост составил 2,2%. Инвестиции в производственные мощности упали на 5,1% в годовом или на 4,1% в месячном исчислении. Выводы экспертов KDI резко отличаются от оценки правительства, которое заявляет, что страна находится на пути восстановления.