Юн Сок Ёль: Россия должна решить, какая Корея для неё важнее

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«Северная Корея доставляет беспокойство мировому сообществу, и я надеюсь, что Россия в конечном итоге решит, какая Корея - Северная или Южная - для неё более важна и необходима». Об этом заявил президент РК Юн Сок Ёль в письменном интервью агентству Reuters, опубликованном 8 июля, в преддверии визита в США для участия в саммите Организации Североатлантического договора (НАТО). Военное сотрудничество между Россией и Северной Кореей представляет собой явную угрозу и серьёзный вызов миру и безопасности не только на Корейском полуострове, но и в Европе. Дальнейший ход южнокорейско-российских отношений зависит исключительно от позиции России, и конкретные детали поддержки Украины будут определяться результатами наблюдения за уровнем и содержанием сотрудничества между Россией и Северной Кореей, включая торговлю оружием и передачу военных технологий. Россия поддержала санкционные резолюции против Северной Кореи в качестве постоянного члена Совета Безопасности ООН. Их нарушения неизбежно окажут негативное влияние на южнокорейско-российские отношения,- отметил Юн Сок Ёль. Наиболее реалистичным и желательным решением для ответа на ядерные и ракетные угрозы Северной Кореи является создание прочной системы расширенного сдерживания между РК и США,- добавил южнокорейский лидер.