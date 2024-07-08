Президент РК прибыл на Гавайи

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8 июля президент РК Юн Сок Ёль прибыл на Гавайи, которые являются первым пунктом программы его рабочего визита в США. 9 июля южнокорейский лидер посетит Индо-Тихоокеанское командование США, где познакомится с ситуацией в сфере безопасности в регионе и ходом международных учений Rimpac. Он возложит венки к мемориалу американским военнослужащим, погибшим во время Корейской войны 1950-53 годов, на Тихоокеанском национальном кладбище в Гонолулу. Затем запланирована встреча с соотечественниками, проживающими на Гавайях. 10-11 июля Юн Сок Ёль будет присутствовать на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вашингтоне. Он примет участие в совещаниях союзников и партнёров НАТО, а также в четырёхсторонней встрече с лидерами стран-партнёров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе – Японии, Австралии и Новой Зеландии. В рамках саммита южнокорейский лидер проведёт не менее десяти двусторонних встреч, в том числе, с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом. Будут обсуждаться вопросы укрепления сотрудничества между трансатлантическим альянсом и Индо-Тихоокеанским регионом.