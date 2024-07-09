Саммит НАТО состоится в Вашингтоне с 9 по 11 июля

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С 9 по 11 июля в Вашингтоне будет проходить саммит Организации Североатлантического договора (НАТО), приуроченный к 75-летию создания альянса. Основным пунктом в его программе станет подготовка «пакета долгосрочной поддержки» Украины в размере 40 миллиардов евро в год. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предложил установить данную сумму в качестве «минимального базового уровня поддержки» и разделить её в соответствии с валовым внутренним продуктом каждого государства-члена. Если пакет помощи будет принят, это станет гарантией поддержки Украины независимо от политической ситуации в каждой стране, включая США. Саммит будет проходить в обстановке неопределённости, поскольку велика возможность возвращения Дональда Трампа на пост президента США, а парламентские выборы во Франции привели к политической нестабильности в стране. Третий год подряд в саммите НАТО участвуют партнёры альянса в Индо-Тихоокеанском регионе – РК, Япония, Австралия и Новая Зеландия.