Посол России надеется на улучшение отношений Сеула и Москвы

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«Россия издавна представляла собой конструктивную силу, искренне заинтересованную в автономии и независимости Кореи. Россия последовательно проводила эту линию после фактического установления двусторонних дипломатических отношений». Об этом заявил посол России в РК Георгий Зиновьев, выступая 8 июля в Сеуле на церемонии открытия выставки, которая посвящена 140-летию подписания первого двустороннего договора. «Россия никогда не действовала против интересов Кореи, а старалась защищать их всеми возможными способами»,- добавил посол. Он выразил надежду на то, что двусторонние отношения «сохранят безопасные линии и будут развиваться в лучшем направлении». Зиновьев обвинил Запад в «дискредитации» России, призвав к «объективному взгляду на настоящее ради будущего двусторонних связей». На выставке, организованной посольством России в Сеуле совместно с культурно-образовательным центром «Пушкинский дом», представлены артефакты, связанные с корейско-российскими отношениями конца XIX-начала XX века. Выставка открыта до 31 августа в Мемориальном музее дворян Аппенцеллеров в центре Сеула.