РК и Таиланд приступили к обсуждению торгового соглашения

С 9 по 11 июля РК и Таиланд проводят в Бангкоке первые официальные переговоры по подготовке Соглашения об экономическом партнёрстве, которое даст возможность южнокорейскому бизнесу расширить своё присутствие в Юго-Восточной Азии. Делегации на переговорах возглавляют директор департамента торговых переговоров министерства промышленности, торговли и энергетики РК Но Гон Ги и директор департамента торговых соглашений Таиланда Чотима Иемсавасдикул. Сеул и Бангкок договорились начать данные переговоры в ходе визита в Сеул в марте этого года вице-премьера, министра торговли Таиланда Пхумтама Вечайачая. Соглашение об экономическом партнёрстве охватывает меньший объём областей по сравнению с традиционным соглашением о свободной торговле, но способствует созданию взаимовыгодной торговой сети, выходя за рамки простого открытия рынков. Таиланд является второй по величине экономикой Юго-Восточной Азии.