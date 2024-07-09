Президент РК посетил Индо-Тихоокеанское командование США

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9 июля президент РК Юн Сок Ёль посетил Индо-Тихоокеанское командование США на Гавайях. В ходе встречи с главой командования адмиралом Сэмюэлем Папаро и командующим вооружёнными силами США на Корейском полуострове генералом Полом ЛаКамерой он отметил важность поддержания совместной оборонной готовности вооружённых сил двух стран. «Развивающийся ядерный и ракетный потенциал Северной Кореи, её продолжающиеся провокации угрожают безопасности на Корейском полуострове и в регионе»,- отметил южнокорейский лидер. «Солидарность между странами, разделяющими общие ценности, необходима для защиты либеральной демократии и экономического процветания»,- добавил он. Юн Сок Ёль стал первым за 29 лет южнокорейским президентом, посетившим Индо-Тихоокеанское командование США. В настоящее время у берегов Гавайев проходят международные военно-морские учения Rimpac. В них принимают участие представители 29 стран, в том числе, 840 южнокорейских военнослужащих. 10-11 июля Юн Сок Ёль будет присутствовать на саммите Организации Североатлантического договора (НАТО) в Вашингтоне. Он примет участие в совещаниях союзников и партнёров НАТО, а также в четырёхсторонней встрече с лидерами стран-партнёров НАТО в Индо-Тихоокеанском регионе – Японии, Австралии и Новой Зеландии. В рамках саммита южнокорейский лидер проведёт не менее десяти двусторонних встреч.