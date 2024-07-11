Два месяца подряд рост занятости в РК менее 100 тысяч человек

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По данным национального статистического управления, опубликованным 10 июля, численность занятого населения РК составила в конце июня текущего года 28 млн 907 тыс. человек, что на 96 тысяч человек больше, чем годом ранее. Занятость растёт менее чем на 100 тысяч человек второй месяц подряд. Рост занятости, как и в предыдущие месяцы, достигнут в основном за счёт представителей старших возрастных категорий. Так, в категории старше 60 лет созданы 258 тысяч, от 30 до 39 лет - 91 тысяча, от 50 до 59 лет - 2 тысячи новых рабочих мест. Одновременно занятость среди южнокорейцев в возрасте от 20 до 29 лет сократилась на 135 тысяч, а в возрастной категории от 40 до 49 лет - на 106 тысяч человек. В производственном секторе появилось 9 тысяч рабочих мест, а в строительной отрасли количество занятых сократилось на 66 тысяч человек. Уровень занятости составил 63,5% трудоспособного населения от 15 до 64 лет, оставшись на уровне прошлого года. Уровень безработицы вырос за тот же период на 0,2%, составив 2,9% трудоспособного населения.