Спортсмены РК готовы к Олимпиаде в Париже

Photo : YONHAP News

9 июля, за 17 дней до открытия XXXIII летних Олимпийских игр в Париже, Корейский спортивный и олимпийский комитет провёл в Олимпийском парке в Сеуле презентацию национальной сборной для участия в Играх. РК отправит в Париж 144 спортсмена, которые будут бороться за медали по 22 из 32 олимпийских видов спорта. Это самая маленькая делегация страны на летних Олимпийских играх с 1976 года, когда в Монреаль отправились 50 южнокорейских спортсменов, завоевавших одну золотую медаль. РК не прошла квалификацию в большинстве командных видов спорта, включая мужской и женский футбол, мужской и женский баскетбол, а также мужской и женский волейбол. Между тем, южнокорейские спортсмены надеются на медали в таких видах спорта как стрельба из лука, тхэквондо, фехтование, пулевая стрельба, дзюдо и плавание. Национальный Олимпийский Комитет поставил перед спортсменами скромную цель - завоевать пять золотых медалей и занять примерно 15-е место в общем зачёте. Обращаясь к спортсменам, премьер-министр РК Хан Док Су пожелал им удачи на предстоящих Играх.